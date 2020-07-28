Диетолог просит не есть слишком много арбузов

Он отметил, что высок риск заработать метаболическое расстройство, например, ожирение.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Она отметила, что не стоит употреблять арбуз в больших количествах, потому что это может нанести вред здоровью. Так, высока вероятность заполучить метаболическое расстройство, в частности, ожирение. Григорьян заверила, что поправиться, поедая арбуз, очень лег, если есть более полутора килограммов в день. Она напомнила, что терять вес не всегда просто и стоит себя ограничивать в порциях.

Врач убеждена, что людям, страдающим диабетом и атеросклерозом стоит отказаться от ягоды, а аллергикам есть его как можно меньше.

«Нужно понимать, что эта ягода вкусная, потому что в ней содержится большое количество сахара»,

— объяснила Григорьян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как выбрать хорошие арбузы и дыни.