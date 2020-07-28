Диетолог рассказала, что дыня полезна далеко не для всех

Некоторым стоит отказаться от овоща из-за его сладости.

Об этом стало известно 28 июля. Обо всем рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве». Эксперт не советует есть дыню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что она вызывает брожение в желудке – по этой причине овощ лучше не есть в конце приема пищи. Сладкая же дыня вредна для диабетиков.

Отмечается, что важно уметь выбирать дыню, иначе высока вероятность покупки овоща с нитратами. Ее стоит покупать в период с августа по октябрь – по крайней мере, в Москве. Чтобы определить качественную дыню, нужно обратить внимание на правильную форму и гладкую поверхность без вкраплений и зеленых пятен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог просит не есть слишком много арбузов. Он отметил, что высок риск заработать метаболическое расстройство, например, ожирение.