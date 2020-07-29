Состояние попавшей в больницу с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось

Кинозвезда и «секс-символ СССР», 62-летняя Елена Кондулайнен прямо из ресторана была госпитализирована с инсультом.

Актриса вместе с коллегами отмечала в заведении окончание театрального сезона. Во время произнесения тоста женщина почувствовала головную боль, её речь стала неразборчивой. Собеседники Кондулайнен сразу же обратились за медицинской помощью: прибывшие врачи заподозрили у актрисы инсульт.

Кинозвезду отправили в Боткинскую больницу и, по информации источника «Комсомольской правды», состояние Елены остается стабильно тяжелым. Актриса находится в реанимационном отделении, под пристальным наблюдением профессионалов. Недавно, по словам друга Кондулайнен, она вернулась из поездки в Финляндию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медучреждения постепенно возвращаются к привычному режиму работы.