Мариинская больница возвращается к обычному режиму работы

Пациенты с коронавирусной инфекцией поступать в учреждение больше не будут.

Снижение заболеваемости и улучшение эпидемиологической обстановки позволяют стационарам постепенно возобновлять свою обычную профильную деятельность. Дошла очередь и до Мариинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Главный врач Олег Емельянов рассказал, что в стационаре делается все для безопасности сотрудников. Проводятся мероприятия по дезинфекции, в том числе в вентиляции и системах кондиционирования, и различные обработки, препятствующие распространению COVID-19. Наиболее важным считается недопущения эпидемии среди работников больницы.

Также, в Мариинской больнице появится обсерватор, куда будут направлять пациентов с подозрением на вирус. Его создадут в зоне платного отделения.

Стало известно и то, сколько человек оказалось в больнице с коронавирусом за все то время, пока она была перепрофилирована. Эта цифра достигла 5 тысяч пациентов. Отметим, что последний выздоровевший от COVID-19 выписался и отправился домой в четверг.

Для того, чтобы снова начать работу в обычном режиме, в больнице провели масштабные работы по дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница имени Семашко завершает работу с больными COVID-19.