Больница имени Семашко завершает работу с больными COVID-19

Сейчас сотрудники больницы заняты масштабным обеззараживанием помещений. Фото: vk.com/gb38_spb

Сейчас сотрудники больницы заняты масштабным обеззараживанием помещений. Фото: vk.com/gb38_spb

Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко прекращает принимать зараженных COVID-19 пациентов и возвращается к обычной работе.

Медучреждение постепенно возвращается к приему плановых пациентов, сообщается в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Последних пациентов с коронавирусом выписали или перевели в другие стационары еще на прошлой неделе. Сейчас сотрудники больницы заняты масштабным обеззараживанием помещений. Территория уже обработана специализированной организацией.

С поверхностей в кабинетах и палатах отобрано более 40 проб на наличие РНК коронавируса.

Медперсонал сейчас находится на двухнедельном карантине. Планируется, что 27 июля больница откроет Отделение неврологической реабилитации, а также запись на приемы врачей амбулаторно-консультативного отделения и акушерского отделения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аппараты ИВЛ «Авента-М» вернут в больницы Петербурга после проверки.