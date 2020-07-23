Больница имени Семашко завершает работу с больными COVID-19

Городская многопрофильная больница №38 имени Н.А. Семашко прекращает принимать зараженных COVID-19 пациентов и возвращается к обычной работе.
Медучреждение постепенно возвращается к приему плановых пациентов, сообщается в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».
Последних пациентов с коронавирусом выписали или перевели в другие стационары еще на прошлой неделе. Сейчас сотрудники больницы заняты масштабным обеззараживанием помещений. Территория уже обработана специализированной организацией.
С поверхностей в кабинетах и палатах отобрано более 40 проб на наличие РНК коронавируса.
Медперсонал сейчас находится на двухнедельном карантине. Планируется, что 27 июля больница откроет Отделение неврологической реабилитации, а также запись на приемы врачей амбулаторно-консультативного отделения и акушерского отделения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аппараты ИВЛ «Авента-М» вернут в больницы Петербурга после проверки.