Аппараты ИВЛ «Авента-М» вернут в больницы Петербурга после проверки

Аппараты ИВЛ &#171;Авента-М&#187; вернут в больницы Петербурга после проверки
Пожарные у больницы Святого Георгия. Фото: 78.mchs.gov.ru

В сентябре в городские больницы поставят 237 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на комитет по здравоохранению Петербурга, аппараты снова получили регистрационное удостоверение после пожара в больницах Петербурга и Москвы.

К 12 мая, когда в больнице Святого Георгия произошел пожар, в петербургские больницы были завезены 22 таких устройства, которые были произведены на АО «Уральский приборостроительный завод».

Эту партию определят по серийным номерам, а после аппараты будут изъяты. Комитет пока не сообщает, в какие именно больницы поставят новую технику.

Напомним, в мае в двух больницах Петербурга и Москвы, где были установлены аппараты, произошли пожары. В огне погибли семь человек. Тогда обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» российского производства было приостановлено.

В итоге при проверке устройств были выявлены на нарушения их работы, однако экспертиза качества и безопасности не установила прямой связи с возгораниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росздравнадзор не нашел связи между пожарами в больницах и неисправными аппаратами ИВЛ.

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