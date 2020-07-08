Расздравнадзор не нашел связи между пожарами в больницах и неисправными аппаратами ИВЛ

Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушением работы аппаратов ИВЛ и возгораниями в больницах Москвы и Петербурга.

Сотрудники завершили внеплановую выездную проверку Уральского приборостроительного завода. Они выявили нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппаратов «Авента-М» и техдокументации. Как сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство, при этом специалисты не нашли прямой связи между этими нарушениями и пожарами.

В настоящее время завод перепроверяет аппараты «Авента-М», которые продолжают использовать в медучреждениях.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар. В больнице загорелся аппарат ИВЛ. Было возбуждено уголовное дело.

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