Раскрыто убийство молодого мужчины в Кировском районе Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти в ночь на 26 июля был убит 22-летний житель поселка Назия. Тело молодого человека обнаружили закопанным в лесном массиве.

В правоохранительные органы 27 июля обратилась мать погибшего, которая заявила о пропаже сына. На следующий день сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых в исчезновении мужчины. Все они — жители поселка Назия в возрасте 26-27 лет, один из них работает водителем, еще один имеет судимость.

Стражи порядка выяснили, что в тот злополучный день возле дома №20 на Школьном проспекте между приятелями, совместно распивавшими спиртное, произошла ссора. В результате конфликта трое избили 22-летнего молодого человека лопатой и молотком. Бездыханное тело отвезли в лесной массив и закопали. Тело убитого в тот же день было найдено в полутора километрах от деревни Бабаново, на трупе обнаружили многочисленные повреждения.

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