Раскрыто убийство молодого мужчины в Кировском районе Ленобласти

Раскрыто убийство молодого мужчины в Кировском районе Ленобласти
Региональными следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства. Фото: Baltphoto

В Кировском районе Ленобласти в ночь на 26 июля был убит 22-летний житель поселка Назия. Тело молодого человека обнаружили закопанным в лесном массиве.

В правоохранительные органы 27 июля обратилась мать погибшего, которая заявила о пропаже сына. На следующий день сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых в исчезновении мужчины. Все они — жители поселка Назия в возрасте 26-27 лет, один из них работает водителем, еще один имеет судимость.

Стражи порядка выяснили, что в тот злополучный день возле дома №20 на Школьном проспекте между приятелями, совместно распивавшими спиртное, произошла ссора. В результате конфликта трое избили 22-летнего молодого человека лопатой и молотком. Бездыханное тело отвезли в лесной массив и закопали. Тело убитого в тот же день было найдено в полутора километрах от деревни Бабаново, на трупе обнаружили многочисленные повреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить таксиста за смертельное ДТП на проспекте Энгельса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вакцина центра Гамалеи станет доступна россиянам с 15 августа
Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова, на ...
Житель Петербурга получил срок за покушение на мошенничество в размере 10 ...
За 40 минут ливня в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков
За полгода продажи автомобилей в Петербурге упали почти на 30%
Петербургский «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
С приставкой «euro»: в Петербург возвращаются супермаркеты Spar
Раскрыто убийство молодого мужчины в Кировском районе Ленобласти