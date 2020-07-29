В офисах петербургской ГК «Возрождение» прошли обыски

В офисах петербургской ГК &#171;Возрождение&#187; прошли обыски
В офисах "Возрождения" прошли обыски. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В офисы петербургской ГК «Возрождение» нагрянули сотрудники ФСБ и ФНС. Интерес к себе компания объясняет налогами.

Обыски, по данным «Коммерсанта», прошли в шести офисах строительной компании. Участие в оперативных мероприятиях приняли сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, регионального УФСБ и представители ФНС.

«Интерес был связан с налогами. Процедура вполне привычная для таких крупных компаний, как «Возрождение», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы «Возрождения».

Информацию о том, что обыски могли быть связаны с возможным хищением бюджетных средств, в «Возрождении» назвали некорректной.

ГК «Возрождение» возглавляет бизнесмен Игорь Букато, состояние которого оценивается в 4,5 млрд долларов. Компания выступает подрядчиком при строительстве дорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также реставрации памятников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Возрождение» занялась строительством развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

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