«Возрождение» построит развязку Московского шоссе к 2023 году

&#171;Возрождение&#187; построит развязку Московского шоссе к 2023 году
На строительство уйдет три года. Фото: pixabay.com

За работы подрядчик получил 8,2 миллиарда рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Компанию, которая построит развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекте, искала СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». ПО «Возрождение» стал единственным участником конкурса и был выбран для проведения работ.

Напоминаем, что согласно условия аукциона подрядчик должен управиться с задачей до осени 2023 года. За это компания получит почти 8,2 миллиарда рублей. Помимо развязки «Возрождение» сделает подъезды к магистрали, дорожки для велосипедов и пешеходную зону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти началось строительство развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей.

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«Возрождение» построит развязку Московского шоссе к 2023 году