В Ленобласти началось строительство развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей

Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор» поделились новостями со строительной площадки. Сделали это они в своем официальном аккаунте в Instagram.

Сообщается, что у станции Мельничный ручей уже установлены сваи. Сейчас работники срубают с них оголовки для установки верхней части фундамента подпорных стен.

Развязка, строительство которой завершится в 2022 году, поможет разгрузить автомобильный переезд, который идет через железную дорогу. Из-за непрерывного движения поездов, на данном участке образуются огромные пробки, продолжительность которых может составлять до полутора часов.

Стоимость данных работ составит 1,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть вместе с Петербургом постоят пересадочные узлы у ж/д станций. Всего их планируется построить семь. Они будут находиться на станциях «Сертолово», «Всеволожская», «Мельничный ручей», «Гатчина», «Токсово», «Ивановская» и «Нева».