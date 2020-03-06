Ленобласть вместе с Петербургом постоят пересадочные узлы у ж/д станций

Электричка - один из самых удобных видов транспорта для проезда из Ленобласти в Петербург и обратно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Электричка - один из самых удобных видов транспорта для проезда из Ленобласти в Петербург и обратно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Всего их планируется построить семь. Они будут находиться на станциях «Сертолово», «Всеволожская», «Мельничный ручей», «Гатчина», «Токсово», «Ивановская» и «Нева». В связи с этим, власти Ленинградской области предлагают Петербургу объединиться и помочь друг другу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для многих людей будет удобна альтернатива в виде электричек, на которых можно быстро добираться на ту же работу или в другие места. Такому транспорту не страшны пробки.

Помимо этого, обсуждалось и строительство станций метро для продления веток, чтобы и так в перспективе построить необходимые транспортные узлы. Речь идет о станциях Кудрово, Бугры и Янино. Подобные действия смогут разгрузить дороги от автобусов и автомобилей.

Обсуждалось также возможное создание единого билета для проезда и в Санкт-Петербурге и в Ленобласти.

На данный момент, компания «Гатчинапассажиравтотранс» уже приступила к подготовке к строительным работам ТПУ «Девяткино» в Мурино. Стоимость первого этапа строительства составит 237,6 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД разрабатывает проект развития транспорта в Петербурге.