РЖД разрабатывает проект развития транспорта в Петербурге

К концу этого года компания «РЖД» намерена составить концепцию по развитию транспортного узла в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя генерального директора «РЖД» Олега Тони, будущий план развития будет включать множество важных направлений, в том числе московского до Тосно, Сестрорецкое направление, создание проекта захода в Пулково и Юго-Западного обхода.

Также он заявил, что в ближайшее время будут проведены работы по реконструкции трех вокзалов Северной столицы — Московского, Витебского и Ладожского. Кроме того, планируется строительство 6 путепроводов.

В числе первоочередных заданий — создание особого подъезда до Пулково, который будет по форме напоминать «выемку» по аналогии с московским подъездом к Внуково.

Первый этап предполагается закончить к 2025 году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что застройщик ЖК «Легенда» оправдал трещины дома на Муринском.