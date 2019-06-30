Застройщик ЖК «Легенда» оправдал трещины дома на Муринском

Застройщик сказал, что все показатели в норме. Фото: "Жители Светлановского" / ВК

Застройщик сказал, что все показатели в норме. Фото: "Жители Светлановского" / ВК

Ранее появилась информация о том, что по дому 23/2 на 2-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге идут большие трещины.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал застройщик данного жилого комплекса «Легенда» LEGENDA Intelligent Development, объяснив, что строительство данного девятиэтажного жилого дома было согласовано и одобрено со стороны всех инстанций.

Кроме того, застройщик отметил, что назначение данного участка было давно определено под строительство жилого комплекса и не подергалось сомнению.

Для того, что окончательно развеять опасения местных жителей, застройщик LEGENDA Intelligent Development вместе с представителями Госстройнадзора проверили параметры строительства, в частности, оказывающие влияние на грунты. Отклонений от нормы обнаружено не было.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что генерал-майора Росгвардии подозревают в нетрезвом вождении.