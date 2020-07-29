Райан Рейнольдс пообещал $5 тысяч тому, кто найдет плюшевого медведя

Голливудский актер Райан Рейнольдс помог жительнице Ванкувера в поисках украденного плюшевого медвежонка, говорившего голосом ее умершей матери.

Как сообщает Global News, важную для 28-летней канадки игрушку украли во время переезда, когда она оставила вещи на улице. Медвежонок был в сумке, в которой также лежали важные документы, iPad и Nintendo Switch.

Женщина распространила объявления с просьбой вернуть игрушку, в которую вшита звуковая капсула с записью голоса ее умершей от рака матери. На ее просьбы о помощи откликнулись тысячи человек, в том числе Рейнольдс. Актер пообещал вознаграждение за нахождение игрушки в размере $5 тысяч.

На следующий день ей написал неизвестный и сообщил, что нашел украденную игрушку. Она встретилась с ним на улице, забрала ценную для нее вещь и разрыдалась от радости.

По словам женщины, неизвестный заметил медвежонка в палаточном городке бездомных в городском парке и стащил ее. Она поблагодарила всех, кто участвовал в поисках игрушки.

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