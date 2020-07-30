В Московском районе ищут любителя драгоценностей, ограбившего ломбард

Возможно, совершить преступление мог бывший работник организации.

Информацию о хищении собственности ломбарда сообщил его владелец — 50-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина обратился в правоохранительные органы в среду, 29 июля. Он рассказал, что неизвестный взял из сейфа ювелирные изделия и пустился прочь. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Список утерянных ценных вещей и их стоимость в настоящее время оценивается.

Сотрудники полиции подозревают в совершении преступления 49-летнего мужчину, который являлся сотрудником данного ломбарда. В нем он осуществлял приемку. Злоумышленник находится в поиске, ведутся работы по розыску.

Вопрос о возбуждении уголовного пока еще остается открытым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка нашла свои украшения в ломбарде после свидания с мужчиной с сайта знакомств.