Во Фрунзенском районе трое неизвестных напали на водителя автомобиля

Их местонахождение пока еще неизвестно.

Происшествие случилось вечером в среду, 29 июля. Правоохранителям полицейского участка во Фрунзенском районе поступил сигнал о противоправных действиях. Выяснилось, что на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы произошло нападение на водителя машины «Фольксваген поло». Его совершили трое злоумышленников, которые разбили стекло транспортного средства и против воли водителя, с помощью физической силы, оттащили его с водительского сиденья на пассажирское. После этого, они сели за руль и уехали с места описываемых событий. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и проводят розыскные работы.

Уголовное дело пока не возбуждено. Решение будет принято в ближайшее время.

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