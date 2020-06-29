Три гостя Петербурга окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение

Три гостя Петербурга окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение
Суд. Фото: Baltphoto

Суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении и незаконном лишении свободы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих гостей Петербурга. Они обвиняются в разбойном нападении и незаконном лишении свободы.

Как полагает следствие, в прошлом году они напали на потерпевшего в квартире, применили насилие опасное для жизни и здоровья, а также угрожали ему ножом, связали и удерживали в ванной, сообщили в прокуратуре Петербурга. Кроме того, они похитили его имущество. Сумма ущерба составила 83 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице полицейские разыскивают подростков, которые напали на семейную пару уличных музыкантов. В больнице выяснилось, что вокалистка беременна.

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