Анонимы «заминировали» торговый комплекс «Шкиперский Молл»

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ТРК "Шкиперский Молл". Фото: google maps

Торгово-развлекательный комплекс «Шкиперский Молл» в Василеостровском районе Петербурга проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Причиной этого стало анонимное сообщение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 июля анонимы отправили на электронную почту ТРК письмо с угрозой взрыва. В сообщении было сказано: «Торговый центр заминирован. Если не хотите продолжения минирований, переведите 1 млн рублей».

Отправить деньги злоумышленники потребовали пятью траншами по 200 тыс. Перевести их было необходимо на КИВИ кошельки.

Гендиректор торгового центра передал информацию в полицию. Здание осмотрели на наличие опасных предметов, но ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным.

Из ТРК было эвакуировано 70 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять больниц Петербурга получили анонимные сообщения с угрозами взрыва.

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Анонимы «заминировали» торговый комплекс «Шкиперский Молл»