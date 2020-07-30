Анонимы «заминировали» торговый комплекс «Шкиперский Молл»

Торгово-развлекательный комплекс «Шкиперский Молл» в Василеостровском районе Петербурга проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Причиной этого стало анонимное сообщение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 июля анонимы отправили на электронную почту ТРК письмо с угрозой взрыва. В сообщении было сказано: «Торговый центр заминирован. Если не хотите продолжения минирований, переведите 1 млн рублей».

Отправить деньги злоумышленники потребовали пятью траншами по 200 тыс. Перевести их было необходимо на КИВИ кошельки.

Гендиректор торгового центра передал информацию в полицию. Здание осмотрели на наличие опасных предметов, но ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным.

Из ТРК было эвакуировано 70 человек.