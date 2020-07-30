В Петербурге количество краж люков в 2020 году уменьшилось в 13 раз

Положительная тенденция наблюдается на протяжении всего первого полугодия. Злоумышленники, сдающие оборудование на металлолом, решили поумерить свой пыл и перестали проявлять активность.

Если сравнить два аналогичных периода 2020 и 2019 годов, то можно увидеть разительные изменения. Дело в том, что в 2019 году в первые шесть месяцев было украдено 55 крышек от колодцев, а уже в 2020 году таких краж произошло всего 4. Отметим, что по каждому из данных случаев были инициированы возбуждения уголовных дел. Правда, зачастую, обнаружить злоумышленников удается достаточно редко. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Подобный прогресс в решении насущной проблемы может быть обусловлен качественной профилактикой подобных правонарушений, которую обеспечивают сотрудники «Теплосети». Помимо этого, налажено использование специальных запирающих устройств для крышек. Часть люкового оборудования заменена на 300 полимерных аналогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд отправил в колонию серийных похитителей люков.