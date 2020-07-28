Петербургский суд отправил в колонию серийных похитителей люков

Петербургский суд отправил в колонию серийных похитителей люков
Крышка люка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге в суде рассмотрели дела о серийных похищениях. Трое мужчин украли по люку.

Преступные деяния осуществлялись в период с 6 сентября по 5 ноября прошлого года. Как сообщили в ГУП «ТЭК», общая стоимость похищенных люков превысила 12 тыс. рублей.

Добычей злоумышленников стало оборудование ГУП «ТЭК СПб», а также «Водоканала» и «Жилкомсервиса №1». Они перевозили похищенное на машине марки Skoda.

Свою вину мужчины полностью признали. В итоге двое их них получили 8 и 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а их сообщник-рецидивист получил год строго режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водителя эвакуатора заподозрили в хищении люков. При его задержании были найдены четыре крышки от канализационных колодцев. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
люки новости спб похищение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне скупают подорожавшие билеты до Турции
Охранник украл 19 блоков сигарет из магазина в Купчино, чтобы покрыть долги
Дети нашли под Гатчиной расчлененного мужчину
Мужчина получил 4,5 лет «строгача» за избиение женщины и ...
В России могут ввести обязательную регистрацию собак
Сотрудники ККИ помогли незаконным арендаторам покинуть помещения в Петербурге
Петербуржец изготавливал и продавал патологоанатомам фальшивые лекарства
Топор и чемодан изъяли из квартиры расчленителя на Художников