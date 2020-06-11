В Петербурге водитель эвакуатора подозревается в хищении канализационных люков

В Петербурге водитель эвакуатора подозревается в хищении канализационных люков
Возбуждено уголовное дело из-за кражи люков. Фото: Водоканал

Граждане заметили, что пропали сразу 10 крышек канализационных колодцев.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». В начале месяца граждане заявили о пропаже сразу десяти канализационных люков. Они отметили, что их нет на улице Швецова, в Михайловском переулке, на Балтийской улице и в других местах города. Сотрудники предприятия обратились в полицию с просьбой разобраться в обстоятельствах инцидентов.

Похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения – благодаря этому удалось выяснить, что к ним причастен водитель эвакуатора. При задержании найдены четыре крышки от канализационных колодцев. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «избитый» подростками ребенок в Парголово на самом деле упал в люк. В ходе оперативных мероприятий правоохранители нашли двух очевидцев, которые заявили, что вечером 7 июня видели, как мальчик упал в заброшенный канализационный люк, выбрался и убежал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
канализационный люк кража уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отменённые рейсы «Сапсанов» снова возвращаются в расписание
Спустя 24 года после убийства в Петербурге задержан подозреваемый
В Петербурге продают «Подорожники» с обновленным дизайном
Во Всеволожске мужчину поймали за попыткой вынести из магазина текилу и коньяк
Петербургские школьники вернутся к очным занятиям с 1 сентября
Финляндия пока думает над открытием границы с Россией
Продавцов «веселящего газа» детям могут начать штрафовать в Петербурге
Кремль надеется, что США не введет новые санкции