Ефремова доставили в суд на предварительное слушание

Ефремова доставили в суд на предварительное слушание
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Оно должно было состояться еще накануне, но в суд не явился защитник артиста.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд для участия в предварительном слушании по уголовному делу о смертельной аварии. В здание также прибыл адвокат артиста Эльман Пашаев, который не явился в прошлый раз. Теперь рассмотрения дела стало возможным, оба защитника на месте.

Ефремов до сих пор отказывается общаться с журналистами, а также старается не читать прессу. На это настоял Пашаев. Напоминаем, что ДТП произошло 8 июня, артист находился в этот момент за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате погиб водитель другого автомобиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии.

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