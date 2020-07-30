Ефремова доставили в суд на предварительное слушание

Оно должно было состояться еще накануне, но в суд не явился защитник артиста.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд для участия в предварительном слушании по уголовному делу о смертельной аварии. В здание также прибыл адвокат артиста Эльман Пашаев, который не явился в прошлый раз. Теперь рассмотрения дела стало возможным, оба защитника на месте.

Ефремов до сих пор отказывается общаться с журналистами, а также старается не читать прессу. На это настоял Пашаев. Напоминаем, что ДТП произошло 8 июня, артист находился в этот момент за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате погиб водитель другого автомобиля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии.