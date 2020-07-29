Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ актера от признания вины.

Об этом стало известно в среду, 29 июля. Как сообщает ТАСС, защитник отметил, что соответствующее решение было давно принято, а подробно позиция будет представлена в суде.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. Водитель второго транспортного средства был госпитализирован, на следующий день стало известно, что он скончался. Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генпрокуратура взяла дело о дорожно-транспортном происшествии с участием Ефремова на особый контроль.