Генпрокуратура взяла дело о ДТП с участием Ефремова на особый контроль

Генеральная прокуратура России взяла на контроль уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль. Что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», — рассказал глава комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что суду важно опираться на расследование по этому делу, а не на информацию из СМИ.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москве. На Садовом кольце Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон Lada под управлением курьера Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов находился в нетрезвом состоянии. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Сейчас он находится под домашний арестом. Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении адвоката Эльмана Пашаева, который представляет интересы актера Михаила Ефремова, и адвоката пострадавшей стороны, Александра Добровинского, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.