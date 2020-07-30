Водоканал планирует отключить фонтаны в День ВДВ

Празднование запланировано на второе августа, когда ожидается теплая погода.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем пишет «Мойка78». 2 августа, в день ВДВ, планируется отключение городских фонтанов. В 2018 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» они тоже не работали, а в 2019 году их оставили включенными, но с условием – в фонтанах запретили купаться. Если замечались нарушения, то фонтан сразу выключали. Пока что предприятие не знает, как поступить в 2020 году, этот вопрос обсуждается.

Напоминаем, что согласно исследованиям, теплая вода убивает коронавирус. Получается, купание в фонтанах при плюс 19 градусах помогло бы бороться с пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга отправился в колонию на девять лет за то, что в день ВДВ до смерти избил мужчину.