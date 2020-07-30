На сайте «Спартака» появилась страница Кокорина

Спустя пару минут ее удалили. Видимо, футболист уже выбрал клуб для подписания контракта.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает RT. На официальном сайте московского «Спартака» на несколько минут появилась страница с данными Александра Кокорина. Запрос по данному адресу выдает ошибку, но скорее всего ненадолго. СМИ писали, что футболист уже приехал в Москву и согласовывает детали контракта с новым клубом. Теперь Кокорин будет играть за «Спартак», уверяют источники.

Сам футболист никак не комментирует слухи. Все тайное станет явным в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Локомотив предложил Кокорину контракт с 4 миллионами евро подъемных. В то время, пока футболист Александр Кокорин определяется со своим будущим, многие клубы борются за него, предлагая все более выгодные соглашения.