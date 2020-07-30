Собчак назвала идиотами россиян, хранящих сбережения в рублях

Ксения Собчак вновь обратила на себя внимание общественности скандальным заявлением. Телеведущая назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях.

Высказаться она решила после падения российской валюты в четверг. Звезда эмоционально отреагировала на рост курса евро и доллара в своем Telegram-канале.

К своему сообщению журналистка прикрепила изменение курса валют, где было отображено, что доллар вырос на 1,11 % (на 80 копеек), а евро на 0,79 % (67 копеек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники вновь обсуждают слухи о беременности Ксении Собчак. Подписчики телеведущей разглядели округлившийся живот на одном из ее снимков, опубликованных в социальной сети Instagram. Однако ни Богомолов, ни Собчак никак не комментируют домыслы своих подписчиков.