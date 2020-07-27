Поклонники вновь обсуждают слухи о беременности Собчак

Они разглядели округлившийся живот на одной из фотографий звезды.

Об этом стало известно 27 июля. Режиссер театра на Малой Бронной Константин Богомолов поделился снимком жены в своем Instagram-аккаунте. На нем Ксения Собчак позирует на фоне памятника Петру I на Москве-реке. На телеведущей длинное платье с ремешком ниже груди. Поклонники обратили внимание, что у журналистки как будто виднеется округлившийся живот. Многие убеждены, что Собчак скрывает свою вторую беременность.

«Скоро будет маленький Богомольчик»,

— пишет один из пользователей.

Тем не временем ни Богомолов, ни Собчак никак не комментируют домыслы своих подписчиков. К слову, это уже не первый раз, когда появляются подобные слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак требует возбудить уголовное дело из-за нападения на ее съемочную группу. Телеведущая считает, что помешали ее журналисткой деятельности.