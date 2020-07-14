Собчак требует возбудить уголовное дело из-за нападения на ее съемочную группу

Телеведущая считает, что помешали ее журналисткой деятельности.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что обратилась в Следственный комитет после того, как на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском монастыре. Блогер считает, что имеет место быть восприпятствование журналисткой деятельности, а также насилие. Собчак ожидает, что будет возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что телеведущая снимала ролик о схиигумене Сергии. Именно его еще 27 апреля отстранили от служений за слова, сказанные по поводу пандемии коронавирусной инфекции. Отец Сергий обесценивал серьезность эпидемии и призывал граждан не сидеть дома, а выходить на улицы и, в том числе, посещать монастыри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак сообщила, что упала и сломала нос.