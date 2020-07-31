Крупные гостиницы признали системообразующими предприятиями Петербурга

В Петербурге крупные гостиницы могут попасть в перечень системообразующих предприятий города.

Подобная инициатива принадлежит городскому Комитету по развитию туризма. В Смольном сообщили, что в этот перечень также попадают предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость местных жителей.

Чтобы попасть в перечень, выручка предприятия за календарный год должна составлять не менее 850 млн рублей, а в штате должно быть не менее 175 сотрудников. Гостиницам, в частности, необходимо свидетельство о присвоении такой категории.

Экономическое состояние организаций, которые попали в перечень системообразующих организаций, теперь будет под постоянным контролем. Также они смогут рассчитывать на господдержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дополнят список системообразующих организаций.