Крупные гостиницы признали системообразующими предприятиями Петербурга

Крупные гостиницы признали системообразующими предприятиями Петербурга
Перечень системообразующих организаций дополнили гостиницами. Фото: pixabay.com

В Петербурге крупные гостиницы могут попасть в перечень системообразующих предприятий города.

Подобная инициатива принадлежит городскому Комитету по развитию туризма. В Смольном сообщили, что в этот перечень также попадают предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость местных жителей.

Чтобы попасть в перечень, выручка предприятия за календарный год должна составлять не менее 850 млн рублей, а в штате должно быть не менее 175 сотрудников. Гостиницам, в частности, необходимо свидетельство о присвоении такой категории.

Экономическое состояние организаций, которые попали в перечень системообразующих организаций, теперь будет под постоянным контролем. Также они смогут рассчитывать на господдержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дополнят список системообразующих организаций.

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