Пенсионер, изнасиловавший продавщицу в отеле на Декабристов, задержан

Пенсионер, изнасиловавший продавщицу в отеле на Декабристов, задержан
Дом №31 по улице Декабристов. Фото: google.maps

Пожилой житель Пушкина на протяжении двух недель насиловал продавщицу в отеле в центре Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 30 июля в полицию обратилась 40-летняя жертва изнасилования. Она рассказала, что все происходило в период с 14 по 27 июля в отеле «Евро Комнаты» в доме №31 по улице Декабристов. По ее словам, 57-летний мужчина пользовался ей, применяя физическую силу.

Полиция задержала подозреваемого спустя 5 часов после обращения потерпевшей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования.

В полиции отметили, что пенсионер ранее отбывал наказание за кражу и угрозу убийством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юноша пытался изнасиловать школьницу на «вписке» в Шушарах. Вскоре он был задержан полицией на месте происшествия.

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