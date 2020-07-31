Россия открывает границы с Абхазией

Россия открывает границы с Абхазией
Открыты границы с четырьмя странами. Фото: Pixabay

Поехать в страну можно будет уже с 1 августа.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, пишут РИА Новости. Власти России приняли решение открыть границы России с Республикой Абхазия. Инициативу поддержали Роспотребнадзор и Минздрав России, объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что в Абхазии ждут туристов – к этому готовы все объекты инфраструктуры.

Напоминаем, что с 1 августа россияне смогут отправиться сразу в четыре страны – Великобританию, Турцию, Танзанию и Абхазию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма. В интервью с Ura.ru бывший главный санитарный врач отметил, что возобновлять авиасообщение необходимо — это поможет развивать экономику.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
абхазия открытие границы туризм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ПФР объяснили, как получить выплаты на детей в августе
Стало известно о смерти режиссера Алана Паркера
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
В Петербурге депутата Коваля за подозрение в получении взятки
Петербуржцы рассказала о нефтяных пятнах на Неве
В Ленобласти бродячие собаки убивают фермерский скот
На Васильевском нашли три мешка с опасным содержимым
Россия открывает границы с Абхазией