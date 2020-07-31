Россия открывает границы с Абхазией

Поехать в страну можно будет уже с 1 августа.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, пишут РИА Новости. Власти России приняли решение открыть границы России с Республикой Абхазия. Инициативу поддержали Роспотребнадзор и Минздрав России, объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Отмечается, что в Абхазии ждут туристов – к этому готовы все объекты инфраструктуры.

Напоминаем, что с 1 августа россияне смогут отправиться сразу в четыре страны – Великобританию, Турцию, Танзанию и Абхазию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма. В интервью с Ura.ru бывший главный санитарный врач отметил, что возобновлять авиасообщение необходимо — это поможет развивать экономику.