Депутат ЗакСа Коваль арестован в Петербурге

Фото: Pixabay
Коваля арестовали на два месяца. Фото: Pixabay

Политик будет находиться под арестом два месяца – до 30 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд города избрал меру пресечения для депутата ЗакСа Романа Коваля, которого обвиняют в получении взятки. Ему предстоит провести под арестом ближайшие два месяца.

Напоминаем, что политика обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – речь идет о сумме в 15 миллионов рублей. Перед задержанием Коваль пытался скрыться, собрав заранее вещи и захватив с собой наличные. Он не признает своей вины и просил о домашнем аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начальника подразделения РЖД задержали за взятку в Петербурге. Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 1 млн 690 тыс. рублей.

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