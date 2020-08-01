Помощника депутата Коваля арестовали на два месяца

В Петербурге Приморский районный суд принял решение об аресте Андрея Гришина, помощника депутата Романа Коваля. Его подозревают в посредничестве при получении взятки.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Отмечается, что следствие ходатайствовало об аресте Гришина, поскольку тот во время задержания пытался скрыться на машине. Он начал движение и заблокировал двери авто. Сотрудники регионального управления ФСБ, впрочем, все равно смогли задержать его.

Гришин при этом утверждает: сбегать не собирался, а хотел уехать с парковки.

По решению суда, под арестом он проведет до 29 сентября.

Как писала ранее Gazeta.SPb, сам депутат Коваль будет находиться под стражей до 30 сентября.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – около 15 млн рублей. Отмечалось, что и парламентарий пытался скрыться перед задержанием – заранее собрал вещи и наличные.