Экс-зампреда банка «Таврический» арестован из-за мошенничества с кредитами

В Петербурге Смольнинский районный суд принял решение об аресте бывшего зампредседателя правления АО «Таврический Банк» Дмитрия Гаркуши.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигуранта обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества.

Следствие считает, что с марта 2013 года председатель правления банка Сомов вступил с Гаркушей, а также неизвестными лицами в преступный сговор. Злоумышленники хотели выдать для начала кредит в 66 миллионов рублей фирме, которая на самом деле не вела никакой деятельности.

По версии следователей, у Гаркуши были полномочия, чтобы подписать распоряжение о выдаче кредита. Так злоумышленники провели еще девять незаконных сделок, а насчет фирмы всего поступило более 450 миллионов рублей.

Гаркушу задержали в конце июля этого года. В суда он вину не признал.

Отметим, что в прошлом году в Петербурге задержали предпринимателя, которого заподозрили в хищение почти 130 миллионов рублей у банка «Таврический».