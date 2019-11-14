В Петербурге задержали главу организации, взявшей у банка «Таврический» в кредит 129 млн

Подозреваемый брал деньги у банка, не собираясь возвращать их. Фото: pixabay.com

Подозреваемый брал деньги у банка, не собираясь возвращать их. Фото: pixabay.com

Предприниматель из Петербурга задержан по подозрению в хищение почти 130 миллионов рублей у банка «Таврический».

По версии следствия, 58-летний задержанный мог мошенническим путем похитить 129 миллионов рублей у банка «Таврический». Подозреваемый получил средства путем оформления множества кредитов на компанию, которой он владел в период с 2012 по 2014 год.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили еще в апреле этого года. Правоохранительные органы подозревают, что мужчина, взявший, по меньшей мере, 17 кредитов на имя своей организации, не собирался отдавать средства.

Напомним, что в 2017 году банк «Таврический» пережил реструктуризацию после того как его бывшие владельцы были уличены в хищении средств. Организация до сих пор пытается взыскать утерянные деньги с множества заемщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании бывшего главы «Ленэнерго» в связи с делом о расхищении средств в «Таврическом».