«Это его выбор»: Хаматова высказалась об уходе Гармаша из «Современника»

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала решение Сергея Гармаша, который объявил об уходе из «Современника». По ее словам, ситуацию чудовищной она не видит.

«У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания», — заметила Хаматова в разговоре с РБК. При этом она отметила, что если один художник не согласен с другим, он ищет и выбирает свой путь.

Хаматова также назвала Гармаша «блистательным» артистом и добавила, что, по ее мнению, ему обрадуется любая труппа.

О своем уходе Сергей Гармаш сообщил, опубликовав открытое письмо. В нем он возмущается тем, что происходит в «Современнике» после того, как ушла художественный руководитель Галина Волчек.

Как писала Gazeta.SPb, представитель Гармаша заявил, что проблем с трудоустройством у актера не будет.