Похитителя 4 млн из ресторана на Петроградке поймали в Москве, им оказался сотрудник

Похитителя 4 млн из ресторана на Петроградке поймали в Москве, им оказался сотрудник
Из ресторана похитили 4 млн рублей. Фото: pixabay.com

Полиция полмесяца ловила похитителя четырех миллион рублей из сейфа ресторана в Петербурге. Нашли его на вокзале в Москве.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кража произошла в июле этого года. Директор ресторана заявил, что неизвестный зашел в офис ресторана на проспекте Добролюбова и забрал из сейфа четыре миллиона рублей.

Поймали подозреваемого только 30 июля. Он успел добраться до Москвы и был уже на Курском вокзале. Его задержал наряд местного линейного управления на железнодорожном транспорте.

Оказалось, что гражданин одного из среднеазиатских государств работал в ресторане на Петроградской стороне грузчиком.

При нем нашли часть денег.

По статье «Кража» возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала о похищении сейфа из пункта приема вторсырья в Колпинском районе.

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