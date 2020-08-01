Похитителя 4 млн из ресторана на Петроградке поймали в Москве, им оказался сотрудник

Полиция полмесяца ловила похитителя четырех миллион рублей из сейфа ресторана в Петербурге. Нашли его на вокзале в Москве.
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кража произошла в июле этого года. Директор ресторана заявил, что неизвестный зашел в офис ресторана на проспекте Добролюбова и забрал из сейфа четыре миллиона рублей.
Поймали подозреваемого только 30 июля. Он успел добраться до Москвы и был уже на Курском вокзале. Его задержал наряд местного линейного управления на железнодорожном транспорте.
Оказалось, что гражданин одного из среднеазиатских государств работал в ресторане на Петроградской стороне грузчиком.
При нем нашли часть денег.
По статье «Кража» возбудили уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb писала о похищении сейфа из пункта приема вторсырья в Колпинском районе.