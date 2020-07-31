Двое пытались украсть сейф из пункта приема вторсырья на Дороге на Металлострой

Полицейским передали двоих неудавшихся похитителей сейфа с крупной суммой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в пункте приема вторсырья по адресу Дорога на Металлострой, д.5. Гендиректор коммерческой фирмы обратился в полицию Колпинского района и сообщил о хулиганах, которые пытались похитить сейф. Добычей незнакомцев могли стать 207 тысяч рублей.

Однако у них ничего не вышло — злоумышленников поймали на месте происшествия с поличным. Прибывшие на место стражи порядка задержали 31-летнего безработного мигранта и 37-летнего оператора станков из Петербурга.

Задержанным доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы о хулиганстве.

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