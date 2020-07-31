Пожилая хозяйка квартиры в Шушарах стала жертвой ограбления

В Пушкинском районе Петербурга разыскивают грабителя, оставившего пожилую женщину без сбережений.
Как стало известно gazeta.spb.ru, утром накануне, 30 июля, 82-летняя жительница поселка Шушары обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Об этом сообщили в полицию Пушкинского района.
Пожилая петербурженка рассказала, что за 10 дней до этого к ней в квартиру в доме №26 по улице Первомайской проник незнакомец. Как именно злоумышленник попал в квартиру, не сообщается.
Попав внутрь он избил хозяйку квартиры и отобрал у нее 31 тысячу рублей.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника разыскивают.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, ограбивший прохожего, отсидит 2,5 года. Мужчина вместе с товарищем избил и ограбил незнакомца.