Пожилая хозяйка квартиры в Шушарах стала жертвой ограбления

В Пушкинском районе Петербурга разыскивают грабителя, оставившего пожилую женщину без сбережений.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром накануне, 30 июля, 82-летняя жительница поселка Шушары обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Об этом сообщили в полицию Пушкинского района.

Пожилая петербурженка рассказала, что за 10 дней до этого к ней в квартиру в доме №26 по улице Первомайской проник незнакомец. Как именно злоумышленник попал в квартиру, не сообщается.

Попав внутрь он избил хозяйку квартиры и отобрал у нее 31 тысячу рублей.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, ограбивший прохожего, отсидит 2,5 года. Мужчина вместе с товарищем избил и ограбил незнакомца.