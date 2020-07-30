Петербуржец, ограбивший прохожего, отсидит 2,5 года

Мужчина вместе с товарищем избил и ограбил незнакомца.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в ограблении и избиении прохожего. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Напоминаем, что гражданин вместе с сообщником напали на прохожего 16 января 2020 года. Они нанесли травмы незнакомцу, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать смартфон и деньги. Общая сумма ущерба составила более 9,6 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что преступление совершил его приятель. Он не препятствовал, так как не хотел стать жертвой агрессии. Известно, что после инцидента мужчины выпили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в тюрьму отправили трех приятелей за ограбление и избиение.