В Петербурге в тюрьму отправили трех приятелей за ограбление и избиение

Они отсидят за решеткой по семь лет каждый.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным трех приятелей в совершении разбоя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Злоумышленникам назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.

Все случилось прошлым летом – мужчины вступили в преступный сговор, чтобы ограбить прохожего. Они напали на незнакомца во дворе Татарского переулка, а затем посадили его в машину. Там пострадавшего связали и потребовали у него перевести 6,4 тысячи рублей на карту. Также у мужчины отобрали кошелек, в котором лежали карты, часы, очки и цепочка. После этого пассажира высадили и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково поймали грабителя, разыскиваемого по всей России.