В Пулково поймали грабителя, разыскиваемого по всей России

В Пулково поймали грабителя, разыскиваемого по всей России
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Мужчина совершил кражу в особо крупном размере.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу. Сотрудники правоохранительных органов наконец задержали мужчину, обвиняемого в краже в особо крупном размере. Он с начала лета находится в федеральном розыске и, как выяснилось, скрывался в Минеральных Водах. На этот раз злоумышленник прибыл в Санкт-Петербург из Калининграда. Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор.

Напоминаем, что подобное задержали произошло в Пулково также на прошлой неделе – мужчину поймали спустя три года поисков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково 30 июля отменили 4 рейса.

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