В Пулково 30 июля отменили 4 рейса

Из воздушной гавани Северной столицы вновь не вылетят несколько самолетов из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Сегодня, 30 июля, сорвались планы по вылету у пассажиров, намеревавшихся отправиться в Махачкалу, Грозный, Москву и Томск. Свои самолеты должны были отправить в небо по данным направлениям следующие авиаперевозчики: Red Wings, «Северный ветер» и «Россия». Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Все остальные полеты состоятся согласно планируемому расписанию. Задержек рейсов в настоящее время не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково заявили о готовности к выполнению международных перелетов. Россия с 1 августа постепенно восстанавливает международное авиасообщение. Сначала россияне смогут отправиться на отдых в Турцию, Великобританию и Танзанию.