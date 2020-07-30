В Пулково 30 июля отменили 4 рейса

В Пулково 30 июля отменили 4 рейса
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Из воздушной гавани Северной столицы вновь не вылетят несколько самолетов из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Сегодня, 30 июля, сорвались планы по вылету у пассажиров, намеревавшихся отправиться в Махачкалу, Грозный, Москву и Томск. Свои самолеты должны были отправить в небо по данным направлениям следующие авиаперевозчики: Red Wings, «Северный ветер» и «Россия». Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Все остальные полеты состоятся согласно планируемому расписанию. Задержек рейсов в настоящее время не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково заявили о готовности к выполнению международных перелетов. Россия с 1 августа постепенно восстанавливает международное авиасообщение. Сначала россияне смогут отправиться на отдых в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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отмена рейсов пулково


 

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В Пулково 30 июля отменили 4 рейса
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