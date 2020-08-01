Адвокат жены расчлененного рэпера Энди Картрайта заявила о её невиновности

Марина Кохал, супруга рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, которого она расчленила и спрятала в морозильной камере, отрицает свою вину в убийстве мужа.

В субботу, 1 августа, Марину Кохал доставили в Смольнинский районный суд, где ей назначат меру пресечения. Правоохранительные органы считают, что девушка убила своего супруга, однако по словам адвоката Марины, Ирины Скурту, она отрицает причастность к гибели Александра Юшко. При этом достоверная причина смерти рэп-исполнителя пока не установлена, передает телеканал 78.ru.

Отметим, что ранее Марина Кохал утверждала, что её муж умер от передозировки наркотиками, после чего девушка решила избавиться от тела, расчленив его. Таким образом она хотела избежать «бесславной» смерти для супруга. Только вот результаты экспертизы ставят её рассказ под сомнение.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что жене Картрайта грозит арест.