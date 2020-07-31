Жене погибшего рэпера Энди Картрайта может грозить арест

Жене погибшего рэпера Энди Картрайта может грозить арест
Энди Картрайт. Фото: vk.com/andy_cartwright

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.

Жена покойного хип-хоп исполнителя Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу как свидетель. Однако, ситуация может измениться, ведь появилась информация, что Следственный комитет намерен подать прошение об аресте женщины. Данную информацию прокомментировала адвокат, представляющая интересы Кохал, Ирина Скурту. Она подтвердила статус свидетельницы у своей подзащитной, но не исключила вероятности того, что она может быть заключена под арест, в случае инициирования соответствующего судебного заседания. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, вчера, 30 июля, стало известно о смерти Энди Картрайта. Правоохранители посетили квартиру на Невском проспекте, где нашли расчлененный труп рэпера, расфасованный по 5 мешкам. Его жена сообщила, что он скончался несколькими днями ранее от передозировки, а она не хотела предавать это огласке, в связи с чем прибегла к радикальному методу. Из квартиры были изъяты предметы, которыми возможно было проведено расчленение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибший рэпер Энди Картрайт был «чист» перед смертью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
адвокат свидетель уголовное дело энди картрайт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы вновь смогут посетить читальные залы госархивов
PayPal прекратила осуществлять переводы внутри России
Россияне пожаловались на качество отдыха в отелях Турции
Жене погибшего рэпера Энди Картрайта может грозить арест
Жительницу Купчино обвиняют в организации наркопритона
Спортивные организации Петербурга обеспечат субсидиями
Белоруссия отложила возобновление авиасообщения с Россией
«Лента» объявила о старте работы нового сервиса в Петербурге