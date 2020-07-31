Жене погибшего рэпера Энди Картрайта может грозить арест

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.

Жена покойного хип-хоп исполнителя Энди Картрайта Марина Кохал проходит по делу как свидетель. Однако, ситуация может измениться, ведь появилась информация, что Следственный комитет намерен подать прошение об аресте женщины. Данную информацию прокомментировала адвокат, представляющая интересы Кохал, Ирина Скурту. Она подтвердила статус свидетельницы у своей подзащитной, но не исключила вероятности того, что она может быть заключена под арест, в случае инициирования соответствующего судебного заседания. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, вчера, 30 июля, стало известно о смерти Энди Картрайта. Правоохранители посетили квартиру на Невском проспекте, где нашли расчлененный труп рэпера, расфасованный по 5 мешкам. Его жена сообщила, что он скончался несколькими днями ранее от передозировки, а она не хотела предавать это огласке, в связи с чем прибегла к радикальному методу. Из квартиры были изъяты предметы, которыми возможно было проведено расчленение.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибший рэпер Энди Картрайт был «чист» перед смертью.