Вслед за Индией: Трамп хочет запретить TikTok в США

Президент США Дональд Трамп намерен запретить в стране китайскую социальную сеть TikTok. Меры могут быть приняты уже в сегодня, 1 августа.

Как сообщает Белый дом, о своих планах Трамп рассказала на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Отмечается, что для этого Трамп может подписать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Глава Белого дома также дал понять, что он не поддержит приобретение TikTok американской компанией.

Власти Индии уже запретили китайскую социальную сеть. При этом запрет был объяснен формулировкой о том, что приложение наносит «вред суверенитету, целостности и обороноспособности Индии».

Как писала Gazeta.SPb, ранее Дональд Трамп признался, что США устраивали кибератаку против российского «Агентства интернет-расследований» в 2018 году.