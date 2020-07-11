Трамп признался, что США устраивали кибератаку против российской компании

Трамп считает, что с Россией нужно вести себя жестко. Фото: pixabay.com

Трамп считает, что с Россией нужно вести себя жестко. Фото: pixabay.com

Все произошло еще два года назад, но тогда президент штатов все отрицал.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем рассказал президент СШ Дональд Трамп в разговоре с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном. Он признал, что Америка несет ответственность за кибератаку против российского «Агентства интернет-расследований» в 2018 году.

Трамп объяснил это тем, что нужно было приложить усилия для противостояния России.

«Никто не вел себя так жестко с Россией, как я»,

— убежден президент США.

Глава страны снова вспомнил экс-президента Барама Обаму, который проявил малодушие в 2016 году. Он надеялся, что пост займет Хиллари Клинтон, поэтому никак не реагировал на «манипуляции» России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США россиянина признали виновным в киберпреступлениях.