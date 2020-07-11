В США россиянина признали виновным в киберпреступлениях

Меру наказания для хакера огласят 29 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Российского хакера Евгения Никулина признали виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений, о чем рассказал судья Уильям Алсап. Он отметил, что мера наказания будет оглашена только 29 сентября. Тем временем адвокат россиянина уверяет, что они собираются оспаривать вердикт, так как «произошла большая несправедливость». Он напомнил, что хакера признали «психически ненормальным», что можно использовать как аргумент в суде.

Напоминаем, что Никулина подозревают в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Он продал их за 2,2 тысячи долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали хакеров, взламывающих автозаправки.